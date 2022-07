Coronavirus/ Quarta dose del vaccino: dove è possibile farla in Molise

Anche in Molise è possibile vaccinarsi per la IV dose limitatamente agli over 60 e ai soggetti fragili dai 12 anni in su, come stabilito dal Ministero della Salute,

Per tutti i soggetti, la somministrazione – ha comunicato l’Asrem – può avvenire a condizione che sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo (terza dose) o dall’ultima infezione successiva al richiamo (dalla data del test diagnostico positivo).

I punti di vaccinazione in regione sono:

Ambito territoriale di Campobasso: Ospedale Cardarelli

Ambito territoriale di Termoli: Ospedale San Timoteo, Casa della Salute di Larino (dal lunedì al venerdì)

Ambito territoriale di Isernia: Ospedale Veneziale e Auditorium di Isernia Ambulatorio Vaccinale S.S. Rosario – Venafro

Dal 14 luglio 2022 il portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) consentirà la prenotazione della IV dose (second booster) per tutti gli over60 e per tutti gli over12 in condizione di fragilità.