Coronavirus in Molise, notizia terribile: due decessi al Cardarelli nelle ultime 24 ore

Brutte notizie: sale a 690 totale il numero delle persone decedute per patologie connesse al Covid 19 in Molise da inizia pandemia.

Nelle ultime 24 ore non ce l’hanno fatta un uomo di 77 anni di San Bartolomeo in Galdo ricoverato in Malattie Infettive e una donna di 84 anni di Isernia che era ricoverata in Terapia intensiva.

Oggi si registrano 124 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 518 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 24%. Sono 69 le persone che si sono negativizzate. .

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 31, Termoli 24.