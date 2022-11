Termoli/ Elicottero precipitato ad Apricena cordoglio dell’Amministrazione comunale

Riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Francesco Roberti e l’amministrazione comunale di Termoli esprimono profondo cordoglio alla comunità delle Isole Tremiti per la tragedia accaduta in mattinata a seguito del decollo dalle isole di un elicottero precipitato successivamente in territorio di Apricena.

A perdere la vita un medico del 118 di Foggia che prestava servizio nell’arcipelago delle Diomedee, i due piloti dell’elicottero e una famiglia slovena che si trovava sull’isola e che doveva far rientro a casa.

Un accadimento che ha segnato profondamente la piccola comunità delle Isole Tremiti, il primo cittadino Francesco Roberti a nome di tutti i termolesi ha così inteso esprimere tutta la sua vicinanza al Sindaco delle Isole Tremiti Giuseppe Calabrese.