E’ una curva stabile che fa sperare in un forte rallentamento dell’epidemia da Covid in Molise; il dato principale è che non si registrano decessi anche nelle ultime 24 ore.

Si registra 1 nuovo caso (a Venfro), tra molecolari e antigenici, su 86 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta all’1,1%; c’è un nuovo guarito.