Presidi di polizia presso gli ospedali: potenziato il servizio al Cardarelli

Su indicazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sono stati potenziati in tutta Italia i servizi svolti dai presidi di polizia presso le strutture ospedaliere.

L’iniziativa, a livello nazionale, rientra nella più ampia strategia di tutela della sicurezza, finalizzata a garantire la presenza degli operatori di polizia nei luoghi a maggiore frequentazione di persone e a contrastare più efficacemente fenomeni di criminalità e degrado.

Anche la Questura di Campobasso ha intrapreso il potenziamento del servizio già attivo presso l’Ospedale civile “A. Cardarelli” del capoluogo: da alcuni giorni il personale della Polizia di Stato svolge la sua attività nell’ambito del nosocomio in fascia serale in diversi giorni della settimana, fungendo da punto di riferimento, anche in tale orario, per utenza e dipendenti dell’ospedale.Il presidio della Polizia di Stato assicurato dalla Questura di Campobasso, grazie anche al sinergico coordinamento con le pattuglie impiegate nei servizi di controllo del territorio, opera quotidianamente per rispondere alle esigenze della cittadinanza e in ausilio, in termini di sicurezza pubblica, al personale medico e sanitario dell’ospedale cittadino