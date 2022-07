Coronavirus in Molise: 400 nuovi casi e nessun guarito nelle ultime 24 ore

Dati in chiaroscuro, quelli del Covid in Molise nelle ultime 24 ore. Per fortuna non si registrano decessi. Ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Termoli e i ricoverati totali salgono a 13, di cui 12 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva. Sono 400 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1527 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 26,1%.

Oggi non si registrano guariti. I Comuni con il maggior numero di nuovi contagi: Bojano 12, Campobasso 83, Ferrazzano 11, Isernia 35, Montenero di Bisaccia 13, Riccia 13, S. Croce di Magliano 15, Termoli 61, Venafro 15.