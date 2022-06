ENI assume diplomati e laureati. L’azienda ricerca nuove figure da inserire nelle sedi in Italia

Eni,società integrata dell’energia, dove i progetti di innovazione e sostenibilità rappresentano un elemento determinante per il perseguimento delle strategie aziendali, offre opportunità di lavoro a diverse figure diplomate e laureate. Le assunzioni riguardano Tecnici Distribuzione e Manutenzione Elettrica, che dovrannooccuparsi delle manovre su impianti elettrici complessi in bassa, media ed alta tensione, partecipare alla gestione ed alla organizzazione della manutenzione degli impianti elettrici e ricercare le cause dei disservizi degli impianti elettrici e interventi di manutenzione; Addetti Back Office Commerciale, che dovranno verificare i documenti fiscali e i verbali di accertamento discarica navi come da disciplinare, curare le attività di stoccaggio, spedizione e ricezione prodotto (ricezione buoni, avvio al carico, verifica dati e consegna documenti), curare le attività legate ai fornitori per la spedizione e la ricezione del prodotto, gestire tutte le attività operative e consultare i manuali nell’ottica di aggiornamenti e ravvedimenti operativi; Esperti di Comparto, che dovranno effettuare i sopralluoghi tecnici per la rilevazione dello stato di consistenza e conservazione degli stessi, assicurare la presa in carico e la gestione delle esigenze dei dipendenti insediati negli edifici presenti nel perimetro di competenza, assicurare la verifica di offerte economiche, di stati di avanzamento e degli ordini di lavoro assegnati agli appaltatori, gestire le iniziative di adeguamento/riqualificazione di immobili o porzioni di immobile e assicurare l’attuazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili assegnati; Junior Project Planner, che dovranno assicurare un controllo generale e complessivo delle attività inerenti al progetto, verificare lo stato di avanzamento lavori aggiornando la documentazione inerente, predisporre mensilmente i rapporti d’avanzamento del progetto richiesti dal project manager e preparare le schedule di progetto e le relative analisi variazioni.

