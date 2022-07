Sport/ Bocciatura da parte della Covisoc, la risposta del Campobasso calcio e il chiarimento ai tifosi

Il Campobasso calcio ha diramato un comunicato per spiegare le ragioni del club

dopo la bocciatura dalla Covisoc per l’iscrizione in SerieC. Nel comunicato Stampa,

la Società precisa di non avere debiti, lo stadio è in regola , tutti i tesserati sono stati pagati, la fidejussione è stata depositata.

“Non abbiamo problemi con l’indice di Liquidità- dice la società – siamo convinti che il 21 Agosto giocheremo in Coppa Italia e il 28 in Serie C. Con il sostegno delle istituzioni compresa L’Agenzia delle Entrate con cui abbiamo interloquito, per dirimere la questione con la Covisoc, il vessillo rossoblu continuerà a sventolare tra i professionisti”.

Arnaldo Angiolillo