Coronavirus/ Giornata terribile: 4 decessi e 4 nuovi ricoveri al Cardarelli, il contagio impenna al 26%

Una delle giornate peggiori nella lotta al coronavirus in Molise, almeno in tempi recenti. Si registrano 4 decessi nelle 24 ore: non ce l’hanno fatta una donna di 62 anni di Pietracupa, una 99enne di Guglionesi, un uomo di 93 anni di Isernia, ricoverati in Malattie Infettive, e un uomo di 95 anni di Campobasso che si trovava nel reparto “Anziano fragile”. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 546.

Sono 4 i nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso, Macchia d’Isernia, Macchiagodena e Sesto Campano, ma c’è un dimesso e pertanto i ricoverati totali sono 47, di cui 29 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “anziano fragile” e 5 in Terapia Intensiva.

Sono 340 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1287 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi del 26,4%.

Oggi registrano 683 guariti . I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 69, Campomairno 15, Isernia 22, Larino 16, San Martino in Pensilis 22, Termoli 44.