Infermieristica a rischio, il sindaco di Isernia Castrataro crive alla Regione

«Il Corso di laurea in Infermieristica rappresenta un punto cardine dell’offerta formativa isernina, con importanti risvolti sia in termini di lustro che di ricadute economiche, e la sua permanenza nel capoluogo pentro non può essere messa in discussione».

Così il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, interviene sulla vicenda legata alla mancata pubblicazione, da parte dell’Asrem, del bando per il reclutamento di docenti, situazione che potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza del corso di laurea in Infermieristica, frutto di un protocollo d’intesa tra Università ‘La Sapienza’ di Roma e Regione Molise, di cui Asrem è organo tecnico preposto alla pubblicazione del suddetto bando.

«Un’ipotesi da scongiurare con ogni mezzo – afferma il primo cittadino – per questo il Comune di Isernia è pronto a fare la sua parte. In queste ore, infatti, dopo un confronto informale con i soggetti coinvolti, ho inoltrato una richiesta ufficiale di chiarimenti alla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise.

Obiettivo della missiva, avere risposte concrete circa le cause e le eventuali responsabilità della mancata pubblicazione del bando, anche al fine di evitare malintesi, avere un quadro definito della situazione ed attivare, di conseguenza, ogni azione utile a superare il problema.

Il Comune di Isernia – conclude Castrataro – si rende disponibile, sin da ora, a dare il proprio contributo al fine di garantire la permanenza del corso di laurea in Infermieristica in città. Se necessario, qualora le problematiche fossero di natura economica, anche destinando proprie risorse alla causa».