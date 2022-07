Coronavirus/ Ancora un decesso, due ricoveri e quattro dimessi dal Cardarelli nelle 24 ore

Ancora una giornata triste nel segno del lutto a causa del Covid in Molise. Si registra un decesso: non ce l’ha fatta una donna di 89 anni di Campobasso. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 640.

Si registrano 2 nuovi ricoveri: pazienti di Isernia e Mirabello. Quattro i dimessi di giornata e pertanto i ricoverati totali scendono a 23, di cui 21 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva. Oggi si registrano 363 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1476 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 24,5%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Bojano 11, Campobasso 61, Isernia 33, Riccia 14, S.Martino in Pensilis 10, Termoli 62, Venafro 20.

Oggi si registrano 510 guariti.