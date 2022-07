Nel ppomeriggio di ieri un incendio è divampato all’interno di un centro di accoglienza, la ex scuola, in Co trada Feudo.

Pare che le fiamme siano partite dalla cucina.

Gli ospiti accortisi dell’accaduto hanno allertato i Vigili del Fuoco che sono riusciti a spegnere il rogo.

Si sono riscontrati danni alla cucina, ma per fortuna nessun ferito.

Indagini in corso per ricostruire l’accaduto.