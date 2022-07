Cultura/ Progetti di valorizzazione 2022, aperture straordinarie nei luoghi della cultura statali in Molise sabato 16 luglio

Riceviamo e pubblichiamo

Come ogni anno il Ministero della Cultura finanzia un Piano di valorizzazione di musei, aree archeologiche, castelli e parchi, al fine di implementare l’offerta culturale e di fruizione nei luoghi della cultura a gestione statale. La Direzione Regionale Musei Molise e il Parco Archeologico di Sepino hanno stabilito, nei rispettivi luoghi di competenza, per sabato 16 luglio, in aggiunta all’orario ordinario, l’apertura straordinaria dei seguenti siti:

Castello Di Capua a Gambatesa: orario ordinario 10h15- 16h15 con apertura straordinaria in continuità fino alle 19h00

Castello angioino di Civitacampomarano: orario ordinario 16h00- 19h00 con visita guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali.

Museo Sannitico: orario ordinario 8h15- 19h15 con apertura straordinaria in continuità fino alle 22h00 con visita guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali (19h00-22h00)

Museo di Palazzo Pistilli: apertura straordinaria 9h00- 13h00

Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia orario ordinario 8h15- 19h15 con apertura straordinaria in continuità fino alle 22h00 con visita guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali (19h00-22h00)

Santuario Italico di Pietrabbondante: orario ordinario anticipato dalle 9h15 alle 17h15 con apertura straordinaria in continuità fino alle 20h00 con visita guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali (17h00-20h00)

Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno apertura straordinaria 9h30- 13h30

Museo Nazionale di Castello Pandone a Venafro: orario ordinario 8h15- 19h15 con apertura straordinaria in continuità fino alle 22h00 con visita guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali (19h00-22h00)

Museo Archeologico di Venafro: apertura straordinaria 9h30- 13h30 con visita guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali (10h00- 12-30)

Museo della Città e del Territorio di Sepino-Altilia all’interno del Parco Archeologico di Sepino: orario ordinario 9h00- 18h00 con apertura straordinaria in continuità fino alle 21h00 con visita guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali (18h00-21h00)

