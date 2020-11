Coronavirus aggiornamento/ 93 nuovi positivi e un decesso

Sono 961 i tamponi processati oggi e 93 le positività accettare, pultroppo anche un decesso, una 80enne di Agnone.

I positivi

I positivi: 2 Agnone, 1 Baranello, 2 Bojano, 1 Calvi Risorta, 17 Campobasso, 1 Campochiaro, 2 Campodipietra, 1 Campomarino, 2 Capracotta, 2 Carovilli, 1 Castelpetroso, 2 Cercemaggiore, 4 Cerro Al Volturno, 1 Civitacampomarano, 1 Gambatesa, 2 Guglionesi, 11 Isernia, 1 Larino, 1 Mafalda, 1 Montaquila, 2 Montenero di Bisaccia, 3 Poggio Sannita, 2 Portocannone, 1 Riccia, 2 Ripalimosani, 1 Roma, 2 San Martino in Pensilis, 1 San Polo Matese, 2 Sant’Agapito, 17 Termoli, 1 Ururi, 2 Venafro, 1 Vinchiaturo.

Il bollettino aggiornato

78437 i tamponi eseguiti di cui 68820negativi. 5681 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 2462 (1452 in Provincia di Campobasso, 992 in in quella di Isernia, 18 di altre regioni)

– 4002 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia ( 2508 nella provincia di Campobasso, 1448 in quella di Isernia e 46 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 66 di cui 56 in Malattie Infettive e 10 in Terapia Intensiva

-2395 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–1445 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (1004 della provincia di Campobasso, 419 della Provincia di Isernia e 22 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

– Visite a domicilio dei positivi da parte delle 1840 ( 577 Bojano , 433 Larino, 478 Venafro)

–95 I pazienti positivi deceduti

-3072 le persone in isolamento