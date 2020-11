Aida Romagnuolo eletta Presidente della Terza Commissione Consiliare alla Regione Molise

Sono stata eletta Presidente della Terza Commissione Consiliare alla Regione Molise: “Assetto ed utilizzazione del territorio”. La Commissione, in particolare si occuperà di:” Lavori pubblici regionali e degli Enti Locali, urbanistica, pianificazione del territorio, edilizia residenziale, edilizia pubblica, viabilità, salvaguardia, valorizzazione e trasformazione del suolo, protezione dei beni ambientali e della natura, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, igiene ed ecologia, acquedotti, fognature, opere di depurazione, schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche, trasporti, tramvie e linee automobilistiche, navigazione e porti lacuali, ferrovie, attività portuale e lagunare”.Resto ovviamente, come sempre, a completa disposizione di tutti i sindaci, degli operatori interessati, delle amministrazioni comunali locali e dello Stato, degli uffici tecnici, dei cittadini molisani tutti. Ringrazio tutti i colleghi che credono in me. Prima di tutto e di tutti, i molisani che ringrazio come sempre.