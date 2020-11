Coronavirus aggiornamento/96 nuovi positivi e 2 decessi

Su 1015 tamponi processati 96 le positività e 2 i decessi della giornata una 92ene di Isernia e un 103enne di Baranello.

il bollettino aggiornato:

77476 i tamponi eseguiti di cui 68078 negativi. 5555 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 2357 (1290 in Provincia di Campobasso, 927 in in quella di Isernia, 16 di altre regioni)

– 3659 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia ( 2372 nella provincia di Campobasso, 1401 in quella di Isernia e 44 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 62 di cui 51 in Malattie Infettive e 11 in Terapia Intensiva

-2359 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–1394 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (969 della provincia di Campobasso, 403 della Provincia di Isernia e 22 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

– Visite a domicilio dei positivi da parte delle 1840 ( 577 Bojano , 433 Larino, 478 Venafro)

–94 I pazienti positivi deceduti

-2918 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza