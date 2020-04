Coronavirus aggiornamenti/ 21esima vittima e 3 nuovi casi positivi in regione

Sono aumentati i casi positivi in regione, tra gli ultimi tamponi processati 198 3 i casi positivi, rispettivamente di Campobasso, Termoli e Montenero. Purtroppo anche una nuova vittima una 90enne che era ricoverata alla casa di riposo di Cercemaggiore, la 21esima vittima in regione.

Sono 5170 i tamponi processati in regione, di cui 4878 con esito negativo.

• 292 sono i tamponi positivi totali : 221 nella provincia di Campobasso, 53 in quella di Isernia e 18 di persone di fuori regione – attualmente positivi 198

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 13: di cui 12 in Malattie Infettive, 1 in Terapia Intensiva (8 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia)

• 206 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (180) Clinicamente guariti 26

• 47 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (29 della provincia di Campobasso, 3 della Provincia di Isernia e 7 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

• 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

385 le persone in isolamento e 23 in sorveglianza

21 i pazienti positivi deceduti ( 14 della provincia di Campobasso , 3 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)