Campobasso, elezioni/ Turismo sportivo, De Benedittis: “Tornei e manifestazioni tutto l’anno per rilanciare l’economia della città”

“Credo che lo sport sia fondamentale sia per lo sviluppo sociale che economico della nostra città. Allontana i ragazzi dai guai e dalle scelte sbagliate ed ha un fortissimo valore educativo, mentre tornei e manifestazioni – soprattutto quelle di ampio respiro – favoriscono un ritorno non indifferente sul territorio. Campobasso, tra l’altro, ha la capacità ricettiva per accogliere un numero elevato di atleti e appassionati e i requisiti giusti per crescere grazie al turismo sportivo.

Il tema trova infatti ampio risalto nel nostro programma, come Comune ci impegneremo, in collaborazione con le associazioni del settore e tutte le parti in causa, affinché il Capoluogo diventi una importante città dello sport”.

Lo ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis, intervenendo all’evento “Il Turismo sportivo come volano di sviluppo per la città”, organizzato presso il centro sportivo M2.