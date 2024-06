Euro 2024, Polonia-Olanda 1-2

(Adnkronos) – L'Olanda batte 2-1 in rimonta la Polonia nell'incontro inaugurale del gruppo D di Euro 2024, disputato al Volkspark Stadion di Amburgo. Al vantaggio biancorosso con Buksa al 16', replicano Gakpo al 29' e Weghorst all'83'. Domani alle 21 in campo, sempre per il girone D, Austria e Francia a Duesseldorf. Vittoria faticosa ma meritata per gli 'orange' che risolvono il match solo a 7' dal 90° grazie a Weghorst che era entrato in campo due minuti prima al posto di Depay, partito titolare e inconcludente per tutta la gara. Primo pallone toccato, girata di sinistro su suggerimento di Aké in area e gol del 2-1. Nel primo tempo la Polonia era passata in vantaggio con Buksa, un po' a sorpresa dopo l'avvio furente dell'Olanda. Preso la nazionale di Koeman riordina le idee, domina la partita per possesso palla e poco prima della mezz'ora pareggia con Gakpo. Proprio l'attaccante del Liverpool, però, si divora il 2-1, e poco dopo anche Depay. Nella ripresa l'Olanda continua a dominare, Szczesny continua a parare tenendo in panchina i suoi fino al gol partita di Weghorst. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)