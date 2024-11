Campobasso si risveglia senz’acqua: i consumatori pretendono chiarezza e verità

Questa mattina i cittadini del capoluogo molisano si sono trovati ad affrontare un ennesimo

disagio: l’acqua, annunciata in arrivo già dalle 5 di oggi 5 novembre, come comunicato dalla Grim e

dal Comune di Campobasso, è tornata in molte zone della città solo poco prima delle 8.00.

Nessun avviso, nessuna notizia, nessun aggiornamento da parte delle istituzioni.

A ciò va aggiunto che né la Grim, né la Polizia Locale, né il Comune risultavano

raggiungibili per fornire aggiornamenti o spiegazioni ai cittadini giustamente infuriati.

“La situazione è diventata davvero insostenibile” dichiarano dall’Associazione a tutela dei

consumatori ADOC Molise “i cittadini hanno ben chiara la gravità della crisi idrica che è sotto gli

occhi di tutti e possono ben comprendere anche l’emergenza e il conseguente disservizio causati da

una eventuale improvvisa rottura di una conduttura: ma gli utenti chiedono, anzi pretendono,

chiarezza e trasparenza da parte delle Istituzioni. Di fronte a un servizio universale qual è l’acqua

pubblica – che tra l’altro tutti noi paghiamo “a caro prezzo”… – non è possibile ancora sostenere

interruzioni senza alcun preavviso e senza alcuna spiegazione da parte delle istituzioni.

Ribadisco” dichiara l’Avv. Nicola Criscuoli, responsabile regionale di ADOC “che è necessaria

immediata chiarezza nella comunicazione e negli avvisi, cosa che sino ad ora non vi è stata o vi è

stata solo in parte”.

“Come ADOC, pertanto, chiediamo a tutte le istituzioni pubbliche di predisporre sistemi di

comunicazione necessariamente più efficienti di quelli adottati finora e siamo disponibili a

incontrare i dirigenti del Comune e della GRIM per definire insieme qualunque altra modalità di

informazione efficace e, così, ridurre il più possibile i disagi per i consumatori molisani”.

Associazione ADOC Molise