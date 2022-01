Questa mattina un anziano è stato investito da un furgone in via Garibaldi, a Campobasso, all’altezza della rotonda che collega la stessa via Garibaldi con via Tiberio, piazzale Palatucci e via del Castello.

L’uomo è stato soccorso subito dal conducente dell’auto.

Sul posto un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia di Stato, per i rilievi del caso.

L’uomo è stato trasportato in ospedale.