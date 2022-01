San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Papa Francesco: Ascoltare con l’orecchio del cuore

Ascoltare con l’orecchio del cuore è il tema indicato da papa Francesco per la Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali 2022, diffuso come da protocollo nella giornata in cui si celebra il Santo patrono dei giornalisti e comunicatori, san Francesco di Sales, ieri 24 gennaio.

L’UCSI Molise unitamente all’Ordine dei Giornalisti del Molise, raccogliendo l’invito delle Suore di san Francesco di Sales che operano nell’ambito dell’educazione e della formazione nella città capoluogo del Molise (Campobasso) ha partecipato alla Santa Messa presieduta dall’arcivescovo di Campobasso -Boiano e giornalista, mons. GianCarlo Bregantini.

In un tempo come quello che stiamo vivendo, fatto di incertezze, di paure, di scoraggiamento e di frammentazione sociale e disorientamento della notizia, la giornata odierna celebrata dall’ONU come giornata mondiale dell’Istruzione, conferma quanto L’ascolto, in fondo, è una dimensione dell’amore, come ha indicato il Papa, una dimensione cioè che trae le sue origini sul fronte educativo. Perché educare significa insegnare, cioè, segnare dentro.



Non un’abitudine ripetuta negli anni, nei secoli e nel tempo, ma un continuo rinnovarsi sul fronte educazione e formazione. Imparare ad imparare, vuol dire, perciò, ascoltare. Papa Francesco questa volta non ci ha sorpresi – nel commento della stampa cattolica del Molise – sviluppando il tema sul campo di esperienza dell’ascolto. Dallo sguardo è passato all’ascolto come quello musicale, attraversando logiche e analisi per immergerci in una dimensione sensoriale in grado di decodificare la fonte e fonte sonora.

Non la sorpresa, dunque, ma l’innovazione quando Francesco unisce musica e informazione, entrambi linguaggi della comunicazione che per essere efficaci devono passare per l’ascolto. L’ascoltare è dunque il primo indispensabile ingrediente del dialogo e della buona comunicazione. Non si comunica se non si è prima ascoltato e non si fa buon giornalismo senza la capacità di ascoltare. Per offrire un’informazione solida, equilibrata e completa è necessario aver ascoltato a lungo. Per raccontare un evento o descrivere una realtà in un reportage è essenziale aver saputo ascoltare, disposti anche a cambiare idea, a modificare le proprie ipotesi di partenza.

“In un certo senso, -nel commento a due voci tra UCSI Molise e OdG Molise – quando

i suoni non riescono a ottenere la nostra attenzione sembrano svanire. E’ infatti la relazione che riusciamo a instaurare con il materiale sonoro che ci circonda che lo rende veramente reale, che lo fa vivere.

Spesso ci limitiamo a sentire i suoni senza ascoltarli, rimandando l’ascolto a momenti specifici in cui la percezione risulta più semplice. Ma l’ascolto verso il quale ci richiama papa Francesco è in realtà un’azione molto complessa e profonda. Non una pura sensazione uditiva, ma come impegno totale del corpo.

Dando spazio all’ascolto consentiamo a noi stessi e a chi ci ascolta di potersi coinvolgere profondamente con la realtà e mettersi in relazione con essa. Infatti, Come in un coro, -chiosa Francesco nel suo messaggio – l’unità non richiede l’uniformità, la monotonia, ma la pluralità e varietà

delle voci, la polifonia. Allo stesso tempo, ogni voce del coro canta ascoltando le altre voci e in relazione all’armonia dell’insieme.

Questa armonia è ideata dal compositore, ma la sua realizzazione dipende dalla sinfonia di tutte e singole le voci. Nella consapevolezza di partecipare a una comunione che ci precede e ci include, possiamo riscoprire una Chiesa sinfonica, nella quale ognuno è in grado di cantare con la propria voce, accogliendo come dono quelle degli altri, per

manifestare l’armonia dell’insieme che lo Spirito Santo compone.