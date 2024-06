Campobasso/ Interessante e partecipato il Convegno seminario organizzato dall’Acem-Ance Molise e Inps

Interessante e molto partecipato il Convegno seminario svoltosi ieri mattina presso il Centrum Palace a Campobasso, organizzato dall’Acem-Ance Molise in collaborazione con l’Inps e con gli Ordini Professionali della Regione, sulla nuova piattaforma Omnia Is delle Casse Integrazioni guadagni e sulla congruità in edilizia.

Dopo i saluti introduttivi del Direttore regionale Vicario dell’Inps Fabrizio Giorgilli, del Segretario dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Campobasso Rosa Di Cairano, del Presidente della Cassa Edile del Molise Salvatore Venditti e del delegato dell’Ordine degli Architetti Pasquale Baranello si sono succeduti i vari interventi tecnici.

Con la moderazione del Presidente Dell’Acem-Ance Corrado Di Niro, sono intervenuti Orlando Picca e Francesco De Santis rispettivamente Direttore Provinciale INPS di Campobasso e Funzionario dell’Istituto, i quali hanno parlato della piattaforma Omnia e degli aspetti normativi e operativi della Cassa integrazione e successivamente il Direttore Relazioni Industriali dell’ANCE Nazionale Beatrice Sassi e il Direttore della Cnce Bianca Maria Baron che hanno illustrato la congruità in edilizia e l’applicativo Edilconnect.

Interessante e vivace il dibattito finale che ha poi portato alla conclusione dei lavori.

Acem-Ance Molise