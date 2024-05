Campobasso/Controlli in edifici abbandonati, denunciati 5 giovani per uso di stupefacenti

Continuano nel Capoluogo i controlli da parte della Polizia di Stato disposti dal Questore Tatarelli per prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano, spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio in genere.

Nella giornata dello scorso 1° maggio, alcuni equipaggi della “Squadra Volante” della Questura hanno posto in essere un’attività di controllo dedicata in particolare all’area cittadina del quartiere “Vazzieri”, dove sono stati individuati alcuni edifici disabitati facilmente accessibili dall’esterno per la mancanza di idonee misure di difesa passiva e pertanto possibile luogo ritrovo anche per la commissione di attività illecite.

Nel corso del servizio gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno riscontrato all’interno di uno stabile non abitato la presenza di cinque giovani, precisamente tre stranieri e due italiani, intenti a consumare sostanza stupefacente. Dall’ispezione personale svolta, i poliziotti hanno rinvenuto addosso ai soggetti controllati alcune dosi di cocaina e hashish, successivamente sottoposte a sequestro. Inoltre, a seguito degli accertamenti di rito è risultato che tra i componenti del gruppo quattro hanno segnalazioni di polizia a carico e due sono stati già sottoposti all’Avviso orale del Questore di Campobasso.

Nelle more di ulteriori approfondimenti, i giovani sono stati tutti segnalati alla locale Prefettura per illecita detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990.