L’incidente si è verificato in mattinata, nei pressi dell’incrocio di fra via Sant’Antonio Abate e via Garibaldi. Un uomo in motorino, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo a terra. Alcuni passanti lo hanno soccorso e allertato il 118. L’uomo è stato trasportato al Cardarelli in codice rosso, pare abbia riportato diverse fratture.