“Alessandro Borghese 4 Ristoranti” a Termoli: il Cian si aggiudica la vittoria

“Il Molise è una zona d’Italia ancora da scoprire. Diviso quasi perfettamente a metà tra montagna e collina, ha un piccolissimo tratto di costa lungo appena 35 chilometri, un fazzoletto di terra che separa Abruzzo a nord e Puglia a Sud. Su e giù per queste poche decine di chilometri di costa si muove, questa settimana, il van di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, lo show produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia” fonte Sky.



Nell’episodio di domenica 5 giugno su Sky e in streaming su NOW, Chef Alessandro Borghese ha condotto la puntata da Termoli, antica città di pescatori, con le mura del vecchio borgo a strapiombo sul mare e un castello di vedetta voluto da Federico II di Svevia, il simbolo della costa per tutti i molisani. Ed è proprio a questa città che si fa risalire la cosiddetta cucina termolese, molto particolare perché fonde i prodotti del mare con quelli della terra. Tutto questo ha origine storiche, come il baratto tra pescatori e contadini che quotidianamente si scambiavano triglie, seppie, polipi e rane pescatrici con piselli, fave, peperoni, pane e formaggi: ed ecco che in tavola troviamo le seppie coi piselli o con le fave, i polipetti in Purgatorio (polipetti, cipolle e a volte peperoni), la rana pescatrice ripiena di pane, uova e formaggio, le triglie all’ingorda con mollica di pane e aglio e il famoso brodetto alla termolese.

Nella puntata la categoria Special su cui si sono confrontati i ristoratori sono stati i polipetti in purgatorio, un antico piatto dei pescatori che rappresenta la cucina di mare del Molise. A base di polipi e cipolla, alcuni mettono anche il peperone. Il piatto, semplice ma ricco di storia, si chiama così perché gli ingredienti cuociono per ore a fuoco lento, proprio come le anime del Purgatorio che aspettano di conoscere il loro destino.

In gara si sono sfidati Giacomo per La Dimora del Gusto, Gianfranca con Trattoria Nonna Maria, Miriana con il Ristorante Cian dal 1976, Solly con il suo ristorante Oyster Fish.