Campobasso a lutto, morto don Giovanni Cerio

Don Giovanni Cerio, ex parroco di Ferrazzano, aveva compiuto100 anni lo scorso 6 settembre 2021.



Nato da una famiglia di contadini, è diventato prete il 13 luglio 1947, in cattedrale. Inizialmente è stato assegnato alla chiesa di santa Maria della Croce, accanto alla cattedrale, per servire il centro storico. Poi, ben presto, ha preso la guida della parrocchia di Ferrazzano, come arciprete, guida della comunità, ma anche con un crescente impegno in Curia arcivescovile, come economo e Vicario Generale con mons. Dini .



Diverse le iniziative portate avanti da don Giovanni Cerio nei suoi anni, fra cui a Ferrazzano ricorda la costruzione dell’asilo di via Roma, attualmente destinato a casa di riposo per anziani e gestito dall’associazione L’Abbraccio, e la casa canonica in piazza Castello, successivamente ceduta e diventata oggi sede del Teatro del Loto.



Oggi la notizia della sua nascita in cielo.