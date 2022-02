Settore turistico dei trasporti in protesta davanti palazzo Vitale

Gli operatori del settore turistico dei trasporti scendono in piazza per chiedere lavoro e la fine delle restrizioni anche per una serie di iniziative come le gite scolastiche e quelle turistiche.

Domani, Giovedì 17 febbraio alle ore 10, a Campobasso, FederNoleggio e NCC Italia hanno promosso una manifestazione davanti la sede della Giunta regionale in via Genova, nell’ambito di una protesta nazionale che prenderà vita in diverse piazze italiane.

“E’ necessario riaprire subito il mercato turistico, fieristico, congressuale, commerciale, tutto ciò che è ancora fermo per paura delle quarantene”, così gli operatori del settore. In alternativa, chiedono al Governo aiuti concreti per sostenere il periodo di stop.