Bivio Trivento – Salcito: rinvenuta auto bruciata in un dirupo

NEL PRIMO POMERIGGIO DI OGGI ALLERTATE DUE SQUADRE VVF DI ENTRAMBE LE PROVINCE MOLISANE A CAUSA DI UN INCENDIO REGISTRATO SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO DELLA SS650 TRIGNINA ALLA SP15 – BIVIO TRIVENTO SALCITO (CB) – . L’INCENDIO HA COINVOLTO UN’ AUTOVETTURA CHE DOPO AVER PRESO FUOCO FINIVA IN UN DIRUPO INNESCANDO UN FUOCO CHE ABBRUCIAVA UN’AREA DI STERPAGLIA ED INCOLTO.ENTRAMBE GLI EVENTI SONO STATI DOMATI SENZA CONSEGUENZE RILEVANTI, DALLE SQUADRE CITATE VF, GIUNTE IN LOCO DA DUE FRONTI EVITANDO L’ESPANDERSI DELLE FIAMME.NELL’AUTO NESSUN OCCUPANTE – NON COSPIQUO LA SUPERFICIE DI STERPAGLIA INTERESSATA DALL’EVENTO.PRESENTE PATTUGLIA DI CC PROVENIENTE DA BOJANO.CAUSE DA ACCERTARE… INTERVENTO IN CORSO