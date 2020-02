Sanità/ Soa e Cub dichiarano lo sciopero generale

IL SOA Sindacato Operai Autorganizzati e la CUB Confederazione Unitaria di Base prov.le di Cb indicono per martedi’ 3 Marzo 2020 lo sciopero generale del Molise di tutte le categorie pubbliche e private compatibili con la legge 146/90 , con nota inviata il 12 Febbraio 2020 alla commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero e ai vari ministeri e agli entii interessati con le seguenti motivazioni:

Contro i tagli e la chiusura dei servizi e degli Ospedali Pubblici sul territorio Molisano, contro le politiche della Regione Molise e dell’ASREM che continuano a gestire il servizio sanitario pubblico con il personale ridotto , pericoloso e dannoso per la salute collettiva e a tutela di tutti i dipendenti che subiscono forti disagi.

Per la sicurezza e il diritto alla vita

Per il diritto alla salute dei cittadini Molisani

Per la tutela dei territori regionali abbandonati dai tagli dei servizi pubblici a favore dei privati

Lo Sciopero e’ correlato alla manifestazione di protesta per il diritto alla salute e per la sanita’ pubblica che si terra’ il 3 Marzo 2020 a Campobasso nei pressi della sede del consiglio regionale del Molise indetto dall’aggregazione di liberi cittadini in lotta a sostegno della sanita’ pubblica .In merito le modalita’ dello sciopero e della manifestazione unitamente saranno illustrate a Campobasso martedi’ 18 Febbraio 2020 con conferenza stampa presso l’area antistante al palazzo del consiglio regionale del Molise alle ore 10,00.

Per il SOA

Sindacato Operai Autorganizzati Per la CUB

Confederazione Unitaria di Base

Andrea Di Paolo Alfredo Tamburini