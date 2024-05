Al via la collaborazione tra il Responsible Research Hospital, Coni e CIP

Sottoscritta una convenzione tra Stefano Petracca, Presidente del Responsible Research Hospital, e Michele Falcione Presidente dell’ Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al merito del CONI e del CIP – Comitato Regionale Molise.

Obiettivo principale della collaborazione è la promozione del benessere e la salute dei cittadini e dei soci ed ex sportivi appartenenti al sodalizio ANSMES, anche attraverso l’attività fisica e lo sport. Attenzione particolare verrà data alla prevenzione cardiovascolare, promuovendo stili di vita sani ed educazione sulla salute, in particolare per gli sportivi e di coloro che svolgono attività sportiva amatoriale. Previste anche delle agevolazioni per i soci per l’accesso ad alcune prestazioni erogate in modalità privata.