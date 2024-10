Lilt e Fidapa per la Campagna Lilt for Women 2024/Focus su “Donne e Salute”

Nell’ambito della Campagna Nazionale LILT FOR WOMEN 2024, il sodalizio tra LILT di

Campobasso e Fidapa Termoli torna per focalizzare l’attenzione sulla salute delle donne durante e

dopo la malattia.

Sabato 26 ottobre alle ore 16.30 presso la sala consiliare del Comune di Termoli si terrà la tavola

rotonda sul tema “Donne e salute: come prendersi cura delle donne durante e dopo la malattia”

con numerosi interventi di professionisti che affronteranno a tutto tondo i risvolti psico-sociali della

malattia.

Il tumore al seno è il più frequente nel sesso femminile e, nel 2023, in Italia sono stati

diagnosticati 55.900 nuovi casi. L’avanzamento della ricerca e l’innovazione nella diagnostica e

nelle terapie, consentono prospettive di guarigione e qualità della vita sempre migliori. I

trattamenti sempre più personalizzati, consentono agli specialisti di intervenire in base alle

specifiche condizioni cliniche di ciascuna singola persona, rendendo cruciale il coinvolgimento della

paziente stessa.

Per questo la LILT di Campobasso insieme alla Fidapa hanno deciso di dedicare una giornata al

tumore al seno con l’obiettivo di rendere le pazienti oncologiche sempre più consapevoli, non più

semplici spettatrici della propria malattia, ma protagoniste attive nelle scelte e nella gestione

quotidiana della patologia.

L’incontro, moderato da Barbara Fusco e Maria Laura De Cristofaro, si aprirà con i saluti

istituzionali e con una lettura condotta da Franca Sciarretta e Adelmina Di Cienzo di brani de “La

malattia come metafora nelle letterature dell’occidente”. A seguire la tavola rotonda con la

partecipazione di Eleonora Iorio (dietista LILT CB), Marianna D’Aulerio (psicologa LILT CB),

Concettina Elio (flebologa) e Marina Viberti (fisioterapista), Nicole Figliola (estetista LILT CB

specializzata OTI). Le conclusioni saranno affidate al presidente onorario LILT CB Giovanni

Fabrizio.