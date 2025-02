Fauna selvatica tra tutela della biodiversità e sicurezza delle comunità,un incontro per discuterne con gli studenti dell’Istituto Agrario

Il Molise è terra ricca di biodiversità e fauna selvatica. Una ricchezza, quest’ultima, che torna però

sempre più spesso in cronaca per la sua problematica gestione. La presenza dilagante e irrisolta dei

cinghiali, pericolo per gli automobilisti, flagello per gli agricoltori e minaccia per l’uomo continua,

ad esempio, a riempire quotidianamente le pagine della cronaca locale.

Implicazioni ecologiche, normative e di sicurezza legate alla convivenza con la fauna selvatica nel

nostro territorio sono state le tematiche al centro del convegno “I Selvatici”, tenutosi il giorno 11 febbraio,

nell’aula Magna “A. Izzi” dell’Istituto Biotecnologico di Campobasso con partecipazione attiva degli

studenti dell’Istituto Agrario.

L’evento, che ha riunito intorno ad un tavolo esperti del settore, istituzioni e rappresentanti delle forze

dell’ordine, ha costituito un’interessante occasione di confronto e approfondimento sulle sfide

connesse proprio alla convivenza tra uomo e animale selvatico, aspetto delicato e non sempre di facile

soluzione.

Tra gli interventi di rilievo, quello del Presidente dell’Ordine dei Veterinari dott. Addolorato Ruberto.

Il già Dirigente Veterinario della Sezione Diagnostica di Isernia dell’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ha sottolineato il rischio di zoonosi (infezioni o malattie che

possono essere trasmesse direttamente o indirettamente tra gli animali e l’uomo) negli animali

selvatici non controllati, evidenziando la necessità di monitoraggi sanitari e strategie di prevenzione

adeguate. Ha inoltre ribadito il concetto di One Health, sottolineando come la salute umana, animale

e ambientale siano strettamente interconnesse, e ha posto l’attenzione sul benessere animale, un

principio da considerare non solo per gli animali domestici, ma anche per quelli selvatici.

Di particolare impatto la presentazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia, che ha

mostrato accattivanti immagini della meravigliosa Riserva MAB Collemeluccio- Montedimezzo in

Alto Molise, permettendo ai presenti di immergersi virtualmente in uno degli ecosistemi più preziosi

del nostro territorio e di apprezzarne la straordinaria biodiversità. Uno scrigno di rara bellezza, da

tutelare e valorizzare, in uno degli angoli più affascinanti del Molise. Importante il contributo del

dott. Oti Toselli Saragosa e dall’Appuntato Scelto Antonio Cianciullo, che hanno illustrato il ruolo

dell’Arma nella tutela dell’ambiente e nel contrasto ai reati contro la fauna selvatica, sottolineando

l’importanza di una vigilanza costante e di un’azione coordinata con le istituzioni.

L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione e sensibilizzazione, mettendo in luce la

necessità di strategie condivise tra istituzioni, cittadini ed esperti per garantire la tutela della

biodiversità e la sicurezza delle comunità.

Dalla teoria alla pratica, dalle aule di scuola a quelle a cielo aperto. Con grande entusiasmo gli studenti

attendono la prossima uscita didattica nella Riserva della Biosfera Unesco, luogo ideale per educare

le giovani generazioni al rispetto della natura e all’uso oculato delle risorse del territorio. Guidati dai

Carabinieri Forestali, i ragazzi potranno vivere un’esperienza immersiva alla scoperta dei segreti del

bosco, approfondendo sul campo quanto appreso durante il convegno.

Il progetto “I Selvatici” è stato sviluppato nel corso del primo trimestre con l’obiettivo di legare gli

argomenti della disciplina a un problema reale che riguarda da vicino il Molise: la presenza sempre

più diffusa e incontrollata del cinghiale, anche nelle zone abitate. Un fenomeno che pone importanti

questioni di sicurezza, sanità pubblica ed equilibrio ambientale, e che ha reso il progetto un’occasione

di studio e di riflessione su una problematica di grande attualità per il territorio.