Nella serata di ieri alle 20, 00 circa, una baracca ubicata lungo via Kennedy a Campomarino Lido, è stata avvolta dalle fiamme per cause non ancora accertate. La Squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli ha circoscritto l’area dell’evento ed evitato il peggio riuscendo a recuperare repentinamente delle bombole di propano presenti nella “costruzione” ormai distrutta dal fuoco. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Campomarino.