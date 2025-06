Cittadinanzattiva e la Sezione AIL Campobasso e Isernia chiedono la rettifica alla Dichiarazione  della Consigliera Stefania Passarelli

Nelle ultime settimane attraverso la stampa, siamo aggiornati della nuova programmazione del Piano sociale regionale, che delinea l’assetto istituzionale per la programmazione e la gestione associata dei servizi ed interventi sociali territoriali. Proprio perché parliamo di Piano Sociale, e di costruzione del Sistema sociale, significa volere mettere al centro la persona. Per questo, è necessario avere una visione condivisa sull’organizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi sociali coinvolgendo tutti i portatori di interesse generale , affinché le procedure messe in campo dal Governo regionale, possano meglio qualificare le decisioni e rendere più efficace l’applicazione.

Non entriamo nel merito delle scelte condivise, non conoscendone la programmazione, ma ci ha sorpreso ieri la dichiarazione della Consigliera Stefania Passarelli Delegata alle Politiche sociali “Avrei fatto un passo indietro se le cooperative sociali, il Terzo settore, le famiglie, la gente comune, mi avessero detto ‘stai sbagliando’”.

Nel rispetto del ruolo che svolge il Terzo settore nel promuovere e realizzare attività volte all’interesse generale, Cittadinanzattiva e la Sezione AIL Campobasso Isernia, con nota congiunta inviata alla Consigliera Stefania Passarelli chiedono la rettifica alla sua dichiarazione, in quanto nessuno è stato audito.