Alla 56esima stagione concertistica degli Amici della Musica Walter De Angelis grandi nomi del panorama concertistico internazionale

La 56esima stagione concertistica degli Amici della Musica Walter De Angelis si aprirà sabato 5 ottobre, al Teatro Savoia di Campobasso, con il progetto “Adagios in Classical Jazz”, un dialogo tra classica e jazz del duo pianistico DANILO REA, raffinato musicista e grande improvvisatore e RAMIN BAHRAMI sommo interprete bachiano. Il cartellone, composto da ventidue concerti, è stato presentato questa mattina, nella sede della Fondazione Molise Cultura, dal direttore artistico Antonella De Angelis, che da quattro anni guida l’Associazione considerata tra le più longeve d’Italia, dall’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Adele Fraracci e dal segretario degli Amici della Musica, Sabatino del Sordo.

Tra i grandi nomi del panorama internazionale presenti nella nuova stagione spicca quello del violinista MICHAEL BAREMBOIM, accompagnato dalla pianista NATALIA PEGARKOVA-BARENBOIM, con un programma tutto francese. Baremboim, peraltro, è un grande interprete di Pierre Boulez del quale eseguirà un brano per violino solo, anticipando l’anniversario dei cento anni dalla nascita del grande compositore.

Ampia è la presenza di vincitori dei Premi più prestigiosi al mondo quali il pianista JAE HONG PARK, Premio Busoni 2021, il pianista ARSENII MOON, Premio Busoni 2023, che si è aggiudicato anche il prestigioso Premio Arturo Benedetti Michelangeli, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria, riconoscimento che non veniva concesso da quasi trent’anni e Premio del Pubblico, il violinista SIMON ZHU Premio Paganini 2023, accompagnato al pianoforte da SIMONE RUGANI. Il duo offrirà l’ascolto del brano dal titolo “Note per Lipizer”, scritto dal Maestro Piero Niro, composizione che nel 2022 ha vinto il Primo premio al Concorso Internazionale di Composizione nell’ambito del “Winterreise Festival” di Mosca.

Tra i gruppi da camera vale la pena citare il TRIO PANTOM Primo Premio Trio di Trieste 2022; il QUARTETTO INDACO Premio Osaka International Chamber Music Competition 2023; il TRIO Clarissa Bevilacqua, Caterina Isaia e Costanza Principe; TRIO AEONIUM, Primo Premio Swiss international Competition di Lugano 2021.

Il cartellone di questa stagione si arricchisce di ben quattro orchestre sinfoniche e da camera quali l’ORCHESTRA FILARMONICA DEL NORD DELLA REPUBBLICA CECA, diretta da Alfonso Scarano, con la giovane violinista già affermata Giulia Rimonda; l’ACCADEMIA D’ARCHI ARRIGONI, diretta da Giulio Arnofi e il pianista solista Costantino Catena con un programma che celebrerà i 200 anni dalla morte di Antonio Salieri; l’ITALIAN SINFONIETTA con Patrick De Ritis, primo fagotto dei Wiener Symphoniker, in duplice veste di direttore e solista che proporrà un programma dedicato all’opera italiana; l’ORCHESTRA BENEDETTO MARCELLO e il CORO DELLA VIRGOLA, diretti da Pasquale Veleno e i soprani Giorgia Cinciripi, Claudia Di Carlo.

Da segnalare anche la presenza di gruppi da camera particolari quali il sestetto d’archi TORINO STRING ENSEMBLE con un programma raro arricchito da due Prime esecuzioni assolute: “Movement For String Sextet” di PIERO NIRO e “Verklärung des Lichts” di GRAZIANO RICCARDI e il QUINTETTO SEMPIONE, che omaggerà il compositore Frank Martin nel 50° anniversario della scomparsa. Ospite gradita della stagione sarà anche la clavicembalista ANDREINA DI GIROLAMO.

Nutrita la presenza di ensemble con strumenti a fiato quali il DUO Gaetano Di Bacco sassofono, Giuliano Mazzoccante pianoforte, che si esibiranno in un programma ammaliante dal titolo “Da Parigi a New York”; il DUO Tommaso Pratola, Primo Flauto della “Staatsorchester Rheinische Philarmonie” a Koblenz (Germania) e Emanuela Marcone pianoforte; il TRIO Paolo Grazia oboe, Massimo Ferretti Incerti fagotto, Prime parti dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e Nicoletta Mezzinipianoforte.

Tra i progetti speciali citiamo gli spettacoli multimediali: MISTER PUCCINI UN JAZZ, per la celebrazione dei 100 anni dalla morte, con la nota cantante jazz CINZIA TEDESCO e il suo quartetto; IL CIRCO DELLE PULCI DEL PROFESSOR BUSTRIC con Sergio Binie il duo pianistico Paola Biondi e Debora Brunialti.

Concluderà la stagione SERGIO CAMMARIERE pianista, compositore e interprete di rara e raffinata intensità espressiva, dallo stile molto personale che va dal jazz, ai ritmi latini e sudamericani, dalla musica classica alla grande scuola cantautorale italiana.

Vi saranno anche tre Open Concert tenuti dagli allievi del Liceo Musicale Galanti di Campobasso, uno spazio per i giovani che gli Amici della Musica Walter De Angelis dedicano a studenti meritevoli di attenzione quali il DUO Marco Bibbò clarinetto, Federica Sala pianoforte e i chitarristi Pietro Ferretti, Alessia Di Criscio e Luca Cassetta.