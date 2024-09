Cus Molise, il corso di Epd è ripartito con buoni numeri. Caraccio: “Obiettivo continuità”

Conferme importanti per il corso di Epd (Esercizio per la prevenzione della demenza ndr) al Cus Molise. Un corso, quello riservato principalmente a persone della terza età, che nel tempo è diventato un punto di riferimento per chi desidera mantenersi in forma non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale.

L’istruttore Gianmarco Caraccio parte da una base solida sulla quale lavorare e costruire la nuova stagione. Diverse infatti sono state le adesioni di coloro che hanno deciso di dare continuità a quanto fatto nel corso degli anni scorsi per conservare il benessere psicofisico. L’attività che si svolge è utile e prevenire o ritardare il più possibile, l’insorgere della demenza senile che con il passare degli anni può presentarsi. Cus Molise e Unimol attraverso il corso, intendono verificare se gli effetti dell’esercizio fisico può rallentare l’insorgere di problematiche relative alla salute.

L’istruttore Gian Marco Caraccio è soddisfatto di questo avvio di stagione. “L’obiettivo è senza dubbio la continuità e sono contento di come è iniziata questo anno sportivo – spiega – proseguiamo sulla strada intrapresa nel corso degli ultimi anni con la consapevolezza che praticare attività fisica aiuta a mantenere una buona forma fisica e quindi previene o comunque ritarda l’insorgere di problematiche. Lavoriamo con attrezzi oppure a corpo libero con esercizi mirati a mantenere una buona condizione sia fisica che mentale. L’avvio è stato molto positivo e cercheremo di migliorare ulteriormente i numeri di un corso di ottimo livello”.