Venafro Half Marathon: vincono D’Onofrio e Monaldi

Daniele D’Onofrio e Marika Monaldi sono stati i protagonisti della Venafro Half Marathon – 4° Trofeo Provincia di Isernia. L’atleta delle Fiamme Oro Padova ha battuto allo sprint Butoyi Jean De Dieu dell’Atletica Milone con cui ha condiviso tutti i 21 Km; a chiudere il podio maschile Gianluca Scutti del Gruppo Podistico La Sorgente di Fara San Martino. Al femminile l’atleta della Passologico ha condotto in solitaria la gara sin dai primi metri. Alle sue spalle si sono piazzate Nahimana Cavaline dell’Atletica Unicusano Livorno e Francesca Palomba della Caivano Runners.

La classifica di società ha visto imporsi l’Atletica Marcianise con 44 atleti al traguardo. Esclusa la società organizzatrice, la Faga Gioielli Venafro, il miglior team molisano per numeri e prestazioni è stato il Riccia Road Runners.

Daniele D’Onofrio, già vincitore della seconda edizione, ha fatto un buon test in vista della Maratona di Siviglia in programma domenica 23 febbraio; tuttavia, non è riuscito a migliorare il record del percorso, stabilito proprio nel 2022, a causa del forte vento che ha condizionato le prestazioni dei tanti atleti rendendo la gara particolarmente dura.

A premiare l’abruzzese della Polizia, ormai molisano di adozione, il sindaco di Venafro Alfredo Ricci e l’on. Elisabetta Lancellotta Consigliere nazionale del CONI: entrambi hanno espresso parole di elogio per l’organizzazione del sodalizio del presidente Terracciano. A premiare D’Onofrio anche il sostituto commissario Antonio Pelle della Questura di Isernia visibilmente soddisfatto ed emozionato.

Presenti alla manifestazione, inoltre, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefania Passarelli, il consigliere regionale con delega allo Sport Armandino D’Egidio, il Presidente del Consiglio comunale di Venafro Dario Ottaviano e il Presidente della FIDAL Molise Agostino Caputo.

Il numero uno dell’Atletica Venafro Massimiliano Terracciano al termine ha ringraziato tutte le aziende sponsor che con il loro sostegno hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, ma soprattutto ha ringraziato gli atleti per la numerosa ed entusiastica partecipazione.