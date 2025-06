Campobasso F.C./ Presentati il nuovo mister Zauri e il nuovo DS Figliomeni

Stamattina, alle 10,30 si e’ svolta la presentazione del nuovo mister e D.S. del Campobasso , Luciano Zauri, e Giuseppe Figliomeni. A presentarli, il Presidente Matt Rizzetta, insieme con il vice Nicola Cirrincione. Ha preso la parola, Rizzetta, che ha presentato Figliomeni conosciuto tramite amici in comune e Zauri, ex tecnico di Pescara e Foggia che ha un grande passato come giocatore ha concluso Rizzetta, dando la parola ad entrambi. Ha parlato prima Zauri che ha ringraziato per essere stato scelto promettendo il massimo impegno.

Infine Figliomeni, ha detto di essere felice di essere a Campobasso, una piazza difficile ma prestigiosa faro’ tutto il possibile ha concluso per fare meglio dello scorso torneo.

Arnaldo Angiolillo