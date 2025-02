Comune di Campobasso/Ramundo: la maggioranza Forte è unita e compatta

«I numeri e i risultati dicono che la

maggioranza Forte gode di buona salute e che di fronte ai reali problemi della

città trova la vera ragione dello stare insieme. Una maggioranza che ha

respinto compatta la mozione del centrodestra e approvato all’unanimità

l’ordine del giorno a sostegno dei lavoratori della 3G». Così il capogruppo del

Pd al Comune di Campobasso, Stefano Ramundo, in risposta alle recenti

dichiarazioni della minoranza di centrodestra che ha cercato di distorcere i

fatti dell’ultima seduta del Consiglio comunale.

«La maggioranza Forte è unita e determinata nel lavorare per il bene della

città, affrontando con serietà e impegno i problemi reali dei cittadini».

L’ordine del giorno approvato all’unanimità, ha aggiunto Ramundo,

rappresenta un chiaro segnale di compattezza e unità della maggioranza e

dell’intero Consiglio nel sostenere i lavoratori della 3G e nel promuovere

politiche a favore della dignità e dei diritti dei lavoratori. «Questo è il nostro

impegno concreto, continueremo a lavorare con determinazione per il bene di

Campobasso e dei suoi cittadini».