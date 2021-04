Termoli Calcio 1920, si dimette l’allenatore Cortellini, al suo posto arriva Loris Carbonelli

A causa di motivi familiari, ha rassegnato le dimissioni l’allenatore Paolo Cortellini. La società intende ringraziare il mister per il lavoro svolto e per gli

ottimi risultati ottenuti prima della pausa forzata a causa della pandemia.



Cortellini lascia un ottimo ricordo al Termoli Calcio 1920 dove prima della sospensione del

campionato era riuscito ad ottenere quattro risultati utili consecutivi. A Cortellini il Termoli Calcio 1920 augura le migliori fortune per un roseo futuro professionale

Contestualmente la società giallorossa dà il benvenuto al nuovo allenatore Loris Carbonelli ( nella foto) che ha diretto il primo allenamento.

Tra le sue precedenti esperienze la panchina del Virtus Cupello in Eccellenza abruzzese e l’esperienza quinquennale a Carpi come responsabile e formatore. A Carbonelli l’in bocca al lupo da parte di tutta la società per questo nuovo incarico. (nella foto il nuovo allenatore del Termoli 1920 Loris Carbonelli).