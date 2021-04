Il dottor Franco Morelli è il nuovo Direttore dell’Unità di Oncologia Generale del Gemelli Molise

Il dottor Franco Morelli è il nuovo Direttore dell’UOSD di Oncologia Generale del Gemelli Molise. Ha ricoperto l’incarico di Dirigente medico Ospedale IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” a San Giovanni Rotondo (FG). Si è occupato in modo specifico della patologia neoplastica urogenitale/cervico-cefalico ed è stato coordinatore Gruppo interdisciplinare di Patologia Genito-Urinaria nell’ambito della rete Oncologica Pugliese. Ha maturato esperienze anche all’estero, in particolare in Francia presso il Praticien Contractuel Hospitalier CH Simon Veil a Troyes. Si è formato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore ed ha sempre collaborato con l’Ateneo.