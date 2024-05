Sport, calcio/ Intervista a Giuseppe Mastropaolo

Giuseppe Mastropaolo ‘è ex A.D. del Campobasso di Molinari, suocero di Flavio Battista proprietario di “Levigas” sponsor dei rossoblù; lo abbiamo avvicinato per fargli alcune domande.

Giuseppe , sei contento della promozione in serie C dei lupi?

“Si- esordisce Mastropaolo- sono molto contento, non ricordavo nulla di simile da 40 anni a questa parte; vedo che i tifosi hanno fiducia in questa società e hanno trovato molti sponsor. Vorrei lanciare un appello- continua l’interlocutore, ai candidati sindaci affinché facciano i lavori allo stadio in collaborazione con la società sportiva”.

Rizzetta , ci puo’ portare in serie B secondo te ?

“Certamente- dice Giuseppe- Rizzetta ha fatto 2 promozioni dall’ eccellenza alla serie C e come dice il proverbio, non c’è due senza tre…”

Tu , che hai collaborato con Molinari e conosci Rizzetta: ci sono delle somiglianze tra i due?

“Si, sono tutti e due caparbi nel raggiungere gli obiettivi fissati. Molinari, ha fatto fare lo stadio e grazie a lui Campobasso era conosciuta in tutta Italia; sono contento che i tifosi hanno votato per lui all’ intitolazione del Selvapiana, se lo meritava, è stato un grande Presidente”.

Arnaldo Angiolillo