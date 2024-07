Calcio, serie C/ Campobasso- Dagenham 0-3

Campobasso

Forte F , Pierno, Calabrese, Bosisio, Haveri, Mondonico, Maldonado, Prezioso, Forte R, D’Angelo, Di Nardo. All Braglia.

Dagenham

Eliott, Trent, Tom ,Paul, , Oscar, Harry, Shiloh, Frank, Dion, Reece, Ryan. All Strevers.

Arbitro: Angelillo di Nola. Marcatori: al 32′ Tom, al 56′ Reece, al 78′ Shiloh.

Spettatori circa 2000.

Prima amichevole dei rossoblù, seguiranno altre due una contro l’Altamura il 31 luglio alle 17 e una contro il Cerignola il 4 agosto alle 18, tutte si disputeranno al ” Molinari”. Al 10′, tiro di Reece che colpisce il palo, al 20′ tiro di D’Angelo ma la palla finisce fuori. Al 32′, azione degli Inglesi e Tom batte il portiere di casa con un bel tiro: è 1-0 in favore degli ospiti. Al 40′, tiro di D’Angelo ma Eliott respinge in angolo. Finisce cosi, il primo tempo con il Dagenham in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, girandola di sostituzioni di Braglia, al 56′ azione dei bianconeri e Reece realizza il 2-0 per la propria squadra. Al 78′, Shiloh, con un tiro forte da fuori area segna il 3-0.

Finisce cosi ,la partita con la vittoria della squadra inglese di proprietà di Rizzetta mentre per il Campobasso dopo pochi giorni di ritiro è presto per dare un giudizio.

Arnaldo Angiolillo