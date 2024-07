Campobasso/ Presentata l’iniziativa “Centro commerciale naturale”

Si è tenuta oggi, 25 luglio alle ore 11.00, presso la Sala consiliare del Comune di Campobasso la conferenza

stampa di presentazione dell’iniziativa “Centro commerciale naturale” a cui ha preso parte la Sindaca, la

Giunta, i consiglieri incaricati e il Presidente del Consiglio.

“Il Centro commerciale naturale – annuncia la Sindaca – nasce dall’esigenza di ricucire due parti nevralgiche

della città, il centro storico ed il centro murattiano, con dei percorsi pedonali ed immateriali partendo dalle

chiese di San Giorgio, San Bartolomeo, S. Leonardo e S. Antonio Abate fino a raggiungere P.zza Prefettura, il

Corso con le due parallele di viale Elena e corso Bucci.”

“L’obiettivo – continua la Sindaca – è quello di rendere riconoscibile tutta l’area con cartellonistica, luci,

percorsi pedonali, mostre temporanee e permanenti, manifestazioni culturali, spettacoli, attività di

ristorazione e degustazione al fine di rivitalizzare non solo dal punto di vista commerciale, ma anche

turistico, urbanistico e culturale il centro storico e quello murattiano”.

A questo proposito, tutti i cittadini e le associazioni sono chiamate – precisa la Sindaca – a far pervenire alla

Segreteria sindacale alla mail: segreteria.sindaco@comune.campobasso.it entro il 31 agosto p.v. le proprie

idee, al fine di intercettare le risorse finanziare necessarie per realizzare l’iniziativa in questione per poi

lanciare un Concorso di Idee per i professionisti.

Il progetto illustrato giocherà un ruolo determinante anche nell’ottica della prevenzione e controllo rispetto

agli episodi segnalati dalle Forze dell’ordine. A questo proposito, dal 1° agosto verrà riaperta la sede della

Polizia locale in P.zza Venezia e si sta valutando l’opportunità di un presidio anche nel Centro storico.

Al termine della conferenza stampa, la Sindaca ha ringraziato le associazioni del Centro storico, i cittadini e

Ryan Reynolds invitandolo qui a Campobasso a seguire insieme a lei e a tutto il Consiglio comunale una

partita della nostra squadra.