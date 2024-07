Salute/ Al Neuromed la 4^ Summer School 2024: “Immunità”

Torna all’I.R.C.C.S. Neuromed la 4A Summer School, giunta alla sua terza edizione. Quest’anno si terrà dal 28 agosto al 1 settembre e approfondirà, in maniera multidisciplinare, il tema dell’Immunità, un argomento che travalica l’ambito medico per abbracciare anche altri campi della ricerca e della cultura, chiamando in causa i complessi temi del rapporto tra il sé e il mondo. Immunità, riconoscimento e alterità sono infatti al centro della ricerca neuroimmunologica ma interrogano anche la filosofia, l’arte e la psicoanalisi. Da tali prospettive non infrequentemente originano paradigmi interpretativi utilissimi per una lettura non convenzionale delle osservazioni del laboratorio e dei dati della clinica.

Il tema dell’Immunità sarà approfondito in 5 giorni di lezioni e laboratori grazie al contributo di 17 relatori tra filosofi, storici dell’arte, psicoanalisti, ricercatori e neuroimmunologi clinici. I partecipanti saranno guidati a comprendere come il dialogo interdisciplinare possa arricchire il proprio ambito di lavoro, fornendo un angolo di visuale originale su uno dei temi più dibattuti della attuale ricerca filosofica e scientifica. Interverranno: Diego Centonze, Sergio Sabbatini, Silvia Vizzardelli, Marta Francocci, Giuseppe Garrera, Stefano Centonze, Michele Bianchi, Benedetta Bessi, Roberto Furlan, Marco Salvetti, Claudio Procaccini, Francesca De Vito, Georgia Mandolesi, Matteo Gastaldi, Nicola Modugno, Alessandra Musella e Francesco Benedetti.

La Summer School è una collaborazione tra il Corso di Dottorato in Neuroscienze dell’Università Tor Vergata di Roma, l’I.R.C.C.S. Neuromed, l’Associazione Italiana di Neuroimmunologia AINI e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica PSICOMED. La Summer School è aperta a un ampio spettro di partecipanti, tra cui dottorandi di neuroscienze, specializzandi di neurologia, psichiatria, psicoterapia, neuropsicologia, e a chi possiede o sta per conseguire un titolo universitario in discipline correlate.

La partecipazione alla Summer School è gratuita (fino ad esaurimento posti). È previsto un contributo di iscrizione, inclusivo dei servizi di navetta da e per Venafro e dei light lunch, di € 122 (IVA inclusa). Il modulo di iscrizione è disponibile sulla pagina https://www.neuromed.it/sezione/4a-summer-school/

Per maggiori informazioni: psicomed@neuromed.it