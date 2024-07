“Festa del primo volo”, bel risultato che la natura ha concesso alla costa molisana

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 20 luglio presso il lido Alcione di Termoli la “festa del primo volo”. Alla presenza del nuovo assessore all’ambiente del comune di Termoli Silvana Ciciola, che si è detta felice dell’invito ed ha assicurato il proprio impegno per investire sull’educazione ambientale in quanto, tale atto, significa orientare il cambiamento verso una società sostenibile vissuta da cittadini attivi, consapevoli e amanti del proprio territorio.

Presenti anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Termoli che da sempre collabora con il mondo del volontariato e, il responsabile Stefano Taglioli del Gruppo Fratino di Vasto che da anni coadiuva ABM nel censimento dei Fratini sul confine con l’Abruzzo.

“Si tratta sicuramente di un bellissimo risultato che la Natura ha concesso, ancora una volta, alla costa molisana, una specie bioindicatore, quella del Fratino, super protetta dalle leggi, che ha visto, in Italia, dimezzarsi in poco meno di dieci anni la sua popolazione e considerata quindi in grave pericolo di estinzione”.

La festa dedicata ai 16 Fratini (Charadius alexandrinus) che hanno spiccato il primo volo, anche questo un risultato straordinario, viste le difficoltà che i piccoli pulli incontrano giornalmente per raggiungere la meta del primo volo (circa 30 giorni). Teniamolo caro questo piccolo trampoliere, fa bene alla Natura, a noi e alla credibilità di un posto migliore di tanti altri e… non costa niente!

I titolari del lido Alcione hanno voluto offrire un sontuoso rinfresco ai tanti intervenuti alla ”festa del primo volo” assicurando la partecipazione e collaborazione ai volontari di Ambiente Basso Molise per il progetto “spiaggiAmica”, progetto che mira principalmente a realizzare attività di innovazione e miglioramento della sostenibilità ambientale, che vede protagonisti i clienti del lido e gli amanti della natura e che mira ad intensificare l’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente “spiaggia”.