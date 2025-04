Serie C, Girone B: Rimini – Campobasso 1-1

Rimini/Colombi, falbo, Bellodi, leonardi, Malagrida, de Vitis, Langella, Ubaldi, Cinquegrano, Garetto, Lepri.

All. Busce’

Campobasso/Forte F, benassai, calabrese, Martina, Remy, Pierno, Serra, D’angelo, Di Stefano,Chiarello, Bifulco.

All. Prosperi.

Arbitro: Gandino di Alessandria.

Marcatori. al 70 Gagliano, al 73 Bifulco.

Al 5, azione dei rossoblu ma la difesa di casa respinge. i tifosi ospiti circa 400 esibiscono uno striscione contro la squadra dove c’e’ scritto” Indegni” Al 18, ubaldi cade in area ma l’arbitro lo ammonisce.Al 25, tiro di Lepri ma la palla termina fuori. Al 37, azione dei localie ubaldi fa partire un tiro che sfiora il palo. Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, nei romagnoli esce Ubaldi ed entra Gagliano. negli ospiti al 65 escono Di Stefano e D’angelo ed entrano Di Nardo e pellitteri. Al 70, azione del Rimini e Gagliano segna con un rasoterra e’ 1-0 per i locali. Al 73, azione dei rossoblu , lancio di Serra a Bifulco che batte Colombi e’ 1-1. al 75, azione del Rimini ma la difesa ospite fa buona guardia. Finisce cosi, la partita con un pareggio, complimenti al Rimini che in settimana ha vinto la Coppa Italia di serieC e all’entella che torna in serieB dopo la sconfitta della Ternana.

Arnaldo Angiolillo