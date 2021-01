Serid Girone F/ Campobasso – Giulianova finisce in parità, 0 a 0

CampobassoRacicchini, Fabriani, vanzan, menna ,Dalmazzi, Brenci, bonta’ , Candellori, Cogliati, Esposito, vitali.

All Cudini.

GiulianovaAmadio, Ancinelli, Antonelli, Fossati, Caso, compagnacci, D’anna, Padovani, Balducci, Tipaldi, de cerchio.All Bitetto.arbitro Moretti di Valdarno.

In tribuna e’ presente Matt Rizzetta, nuovosocio dei rossoblu per il momento con

una quota di minoranza che nel prossimofuturo potrebbe aumentare. In settimana il

Giulianova ha chiamato alla guida tecnica misterBitetto. La partita , comincia, con gli ospiti in

attacco ma racicchini blocca la sfera, al 25 ci provaEsposito ma Amadio compie un ottimo intervento.

Al 39 , il portiere ospite salva prima su Vitali e poi

su bonta’, salvando il risultato, al 41 , para su cogliati.Finisce, cosi, la prima frazione di gioco sul risultatodi 0-0. Nel secondo tempo, al 55 esce brenci ed entraSforzini, e’ chiaro l’intento di Cudini di giocare il tutto

per tutto, gli ospiti fanno uscire Compagnucci e al suoposto entra Pandice. Al 65, deve uscire anche Dalmazzi per

infortunio al suo posto Sbardella, i lupi attaccano alla ricerca

della rete ma il risultato non cambia, al 79 , Bonta’ realizza

ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Sforzini. Finisce, cosi

la partita, i rossoblu meritavano di vincere ma Amadio hasalvato il risultato in almeno tre occasioni. risultato deludentee adesso mercoledi c’e’ il recupero con l’Albalonga sperando in

un risultato diverso.

Arnaldo Angiolillo