Nuoto, la Hidro Sport si conferma nella II tappa del Molise Winter Tour. 15 medaglie per gli Esordienti giallo-blu

Esordienti A e B di nuovo in vasca per la seconda tappa del Molise Winter Tour, andata in scena domenica

15 dicembre presso l’impianto di Campodipietra. Questo secondo appuntamento ha offerto ai giovani atleti

giallo-blu l’opportunità di confrontarsi nuovamente con le altre realtà regionali, per dare continuità alla

stagione agonistica iniziata circa un mese fa. Il risultato finale della Hidro Sport – 4 ori, 7 argenti (5

individuali e 2 staffette) e 4 bronzi – conferma l’ottimo lavoro svolto dagli atleti e dai tecnici Toni Oriente,

Alessandro Di Soccio, Francesco Gatti e Cristiano Hantjoglu.

In campo femminile gradino più alto del podio per Ada Santoro Manocchio Ada che vince i 200 dorso in

3’04’’90; per lei anche i 100 stile libero in 1’19’’10. Doppio argento per Maria Asiatico nei 100 stile libero

(1’28’’20) e nei 100 rana (1’56’’10). Seconda piazza anche per Giulia Palmieri nei 100 stile libero in 1’15’’90,

oltre alla gara dei 200 misti chiusi in 3’24’’90. Carmen Corvelli è di bronzo nei 50 farfalla con il tempo di

47’’10; per lei anche i 100 stile libero in 1’33’’10.

Tra i maschi in evidenza Aleksandr Voronetskyy che fa suoi i 50 farfalla in 31’’70 e conquista l’argento nei

50 stile libero in 29’’50. Due medaglie anche per Michele Di Toro che mette tutti dietro nei 50 stile libero in

29’’30 ed è di bronzo nei 200 dorso in 2’47’’10. Gradino più alto del podio per Emanuele Zichella che chiude

i 200 dorso in 2’39’’50; per lui anche i 50 stile libero in 31’’00. Stefano Marra vince l’argento nei 50 stile

libero (36’’50) e il bronzo nei 50 farfalla (41’’80). Bronzo anche per Loris Zeoli nei 100 rana in 1’25’’90, oltre

alla gara dei 50 farfalla chiusa in 1’25’’90.

Doppio argento per le staffette 4×50 stile libero miste. Gli Esordienti A con il tempo di 2’08’’20 arrivano a

un passo dall’oro grazie al quartetto composto da Di Toro, Voronetskyy, Palmieri e Baratta. Stesso gradino

del podio con il crono di 2’32’’40 per gli Esordienti B con il quartetto Sulmona, Marra, Occhionero e

Asiatico.

Di seguito gli altri convocati.

Silvia Baratta nuota i 100 stile libero in 1’16’’80. Ylenia Conte impegnata nei 100 rana chiusi in 1’46’’50.

Doppia distanza per Aurora La Bella che chiude i 100 stile libero in 1’41’’10 e i 100 rana in 2’00’’50. Letizia

Marinucci gareggia nei 50 farfalla (39’’40) e nei 200 misti (3’19’’50). Greta Occhionero chiude i 100 stile

libero in 1’32’’90 e i 100 rana in 2’03’’40. Sara Sangregorio impegnata nei 200 dorso (3’16’’50) e nei 100

rana (1’44’’80). Due gare anche per Gemma Trucillo che nuota i 100 stile libero in 1’59’’60 e i 100 rana in

2’35’’30. Rachele Vetta chiude i 50 farfalla in 59’’70 e i 100 stile libero in 1’44’’90.

Nicolò Ciarlariello gareggia nei 100 rana (2’09’’90) e nei 50 stile libero (46’’00). Stesse gare per Gennaro

Ciavolla che chiude i 100 rana in 1’53’’60 e i 50 stile libero in 39’’80. Doppia distanza corta per Lorenzo De

Ritis che segna 35’’10 nei 50 farfalla e 32’’40 nei 50 stile libero. Raffaele De Santis impegnato nei 50 stile

libero (54’’70). Samuele De Santis nuota i 50 farfalla in 50’’70 e i 50 stile libero in 41’’50. Stile libero anche

per Cristian Di Lallo che chiude i 50 in 45’’60. Matteo Fasciano gareggia nei 50 farfalla (46’’30) e nei 100

rana (1’50’’40). Francesco Marinucci nuota i 50 farfalla in 37’’80 e i 50 stile libero in 34’’80. Stesse gare per

Vittorio Pasquariello che fa segnare 52’’70 nei 50 farfalla e 44’’80 nei 50 stile libero. Manuel Patierno

impegnato nei 50 farfalla (52’’40) e nei 50 stile libero (43’’50). Mattia Paventi chiude i 50 farfalla in 40’’40 e

i 50 stile libero in 34’’00. Lapo Sulmona gareggia nei 100 rana (1’54’’30) e nei 50 stile libero (2’32’’40). Loris

Tarchino nuota i 50 farfalla in 37’’60 e i 50 stile libero in 34’’30. Michele Vitantonio impegnato nei 200

dorso (3’15’’40) e nei 100 rana (1’50’’70).